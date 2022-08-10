﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ukrayna’nın çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde neredeyse üç kat düştü

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 15:13:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın çelik üretimi Rusya’nın açtığı savaştan ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor. Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Ukrayna’nın çelik üretimi yıllık %62,1 düşüşle 4,82 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %61,9 düşüşle 4,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, söz konusu dönemde Ukrayna merkezli çelik üreticilerinin nihai mamul üretimi yıllık %61,7 düşüşle 4,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Mariupol merkezli çelik tesisleri ülkenin toplam çelik K_REPLACE1inin üçte birinden fazlasını oluşturduğu için, Rusya’nın işgaliyle birlikte Ukrayna çelik üretim kapasitesinin yaklaşık %30-40’ını kaybetti. 2021 yılında Azovstal’ın ham çelik üretimi 4,34 milyon mt, Ilyich Iron and Steel Works’ün ham çelik üretimi ise 4,26 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. 24 Şubat tarihinde, Metinvest Group’a ait Mariupol merkezli Azovstal ve Ilyich Iron and Steel Works faaliyetlerini askıya almış ve tesisler korunmaya alınmıştı. Sonrasında, Ukrayna’da önemli savaş alanlarından biri haline gelen Azovstal, Rusya’nın bombardımanı sonucu ciddi şekilde hasar gördü ve Metinvest aynı yerde yeni bir tesis inşa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Ukrayna’nın çelik üretimi devam eden savaşın etkilerinin yanı sıra, özellikle Temmuz ayında olmak üzere küresel çelik piyasasında görülen gerilemeden de etkilendi. Temmuz ayında küresel tedarik zincirindeki kesintiler sonucu fiyatlarda görülen artışın verdiği destek neredeyse tükendi ve Ukraynalı çelik üreticileri için durum daha da zorlaştı. Üreticiler, sevkiyata bağlı yüksek masraflarla birlikte lojistik kısıtlamaların üstesinden gelmek zorunda kaldı.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir’in satış gelirleri ilk yarıda iki kattan fazla arttı

05 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

MMK’nın çelik satışları olumsuz piyasa koşulları nedeniyle ilk yarıda düştü

20 Tem | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Haziran döneminde %5,5 düştü

20 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında aylık %7,9 arttı

22 Haz | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %4,8 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %8,7 düştü

15 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

23 May | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %3 düştü

20 May | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi birinci çeyrekte düştü

16 May | Çelik Haberler