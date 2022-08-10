Ukrayna’nın çelik üretimi Ocak-Temmuz döneminde neredeyse üç kat düştü

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 15:13:25 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın çelik üretimi Rusya’nın açtığı savaştan ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor. Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Ukrayna’nın çelik üretimi yıllık %62,1 düşüşle 4,82 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %61,9 düşüşle 4,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, söz konusu dönemde Ukrayna merkezli çelik üreticilerinin nihai mamul üretimi yıllık %61,7 düşüşle 4,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Mariupol merkezli çelik tesisleri ülkenin toplam çelik K_REPLACE1inin üçte birinden fazlasını oluşturduğu için, Rusya’nın işgaliyle birlikte Ukrayna çelik üretim kapasitesinin yaklaşık %30-40’ını kaybetti. 2021 yılında Azovstal’ın ham çelik üretimi 4,34 milyon mt, Ilyich Iron and Steel Works’ün ham çelik üretimi ise 4,26 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. 24 Şubat tarihinde, Metinvest Group’a ait Mariupol merkezli Azovstal ve Ilyich Iron and Steel Works faaliyetlerini askıya almış ve tesisler korunmaya alınmıştı. Sonrasında, Ukrayna’da önemli savaş alanlarından biri haline gelen Azovstal, Rusya’nın bombardımanı sonucu ciddi şekilde hasar gördü ve Metinvest aynı yerde yeni bir tesis inşa etmeyi düşündüğünü açıkladı.

Ukrayna’nın çelik üretimi devam eden savaşın etkilerinin yanı sıra, özellikle Temmuz ayında olmak üzere küresel çelik piyasasında görülen gerilemeden de etkilendi. Temmuz ayında küresel tedarik zincirindeki kesintiler sonucu fiyatlarda görülen artışın verdiği destek neredeyse tükendi ve Ukraynalı çelik üreticileri için durum daha da zorlaştı. Üreticiler, sevkiyata bağlı yüksek masraflarla birlikte lojistik kısıtlamaların üstesinden gelmek zorunda kaldı.