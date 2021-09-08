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Ukrayna merkezli DMZ’nin üretimi Ağustos’ta düştü

Çarşamba, 08 Eylül 2021 16:36:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

DCH Group’un bağlı kuruluşu, Ukraynalı kütük, uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant (DMZ) Ağustos ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yılın Ağustos ayında şirketin pik demir üretimi yıllık %7,7 düşüşle 22.100 mt olurken, ham çelik üretimi yıllık %11,2 düşüşle 24.400 mt seviyesine geriledi. Söz konusu ayda şirketin nihai mamul üretimi yıllık %16,5 düşüşle 18.500 mt olurken, kok üretimi yıllık %2,3 artışla 41.500 mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, DMZ yılın ilk sekiz ayında 199.400 mt pik demir, 196.000 mt ham çelik, 156.700 mt nihai mamul ve 325.400 mt kok üretimi gerçekleştirdi. 


Etiketler: ham çelik  üretim  hammaddeler  BDT  çelik üretimi  pik demir  Ukrayna  |  benzer haberler »


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