 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Zaporizhstal sıcak haddehanesindeki yenileme çalışmalarının ilk aşamasını tamamladı

Pazartesi, 30 Mart 2026 11:17:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest’e bağlı Zaporizhstal, sıcak haddehanesinde yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının ilk aşamasını tamamladığını açıkladı. Söz konusu aşama, Slabbing 1150 ve BTLS-1680 hadde hatlarını kapsarken, çalışmalar için yaklaşık 9,8 milyon UAH (223,61 milyon $) yatırım yapıldı.

Bakım programı yıl boyunca aşamalı olarak yürütülürken, ilk aşaması planlanandan önce tamamlandı.

Yenileme çalışmaları kapsamında Slabbing 1150 hattında yatay hadde tezgahı için yeni miller monte edildi, hidrolik sistemde onarım gerçekleştirildi, tezgah bileşenleri yenilendi ve merdane tablası ile transmisyon dişli kutusunun bazı bölümlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

BTLS-1680 hattında ise 2 No’lu tezgahın dişli kutusunda mil bileşenlerinin değişimini içeren kapsamlı bir revizyon gerçekleştirildi. Ayrıca bir tezgahın tahrik hattı yenilendi, bir merdane dişlisi değiştirildi ve merdane tablasının bazı bölümlerindeki zincirler yenilendi.

Şirketin bakım stratejisi kapsamında yenileme çalışmalarının bir sonraki aşamasının 2026 sonbaharında gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal 

Benzer Haber ve Analizler

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis