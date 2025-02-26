Zaporizhkoks bakım çalışmaları için yaklaşık 7,76 milyon $ yatırım yapacak

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu olan kok üreticisi Zaporizhkoks, 2024 yılında üretim tesislerindeki büyük yenileme programının yanı sıra iş güvenliği, bilgi teknolojileri ve sosyal hizmetlere yönelik projelere yaklaşık 321 milyon UAH (7,69 milyon $) yatırım yaptığını açıkladı. Söz konusu seviye geçtiğimiz yıla kıyasla %25 artış gösterdi. Şirket, 2025 yılında ekipman bakımına yönelik bir dizi projeye 324 milyon UAH (7,76 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor.

Zaporizhkoks’un CEO’su Oleksandr Bekhter, “Zaporizhkoks’un geçtiğimiz yıl ve bu yılki temel önceliklerinden biri, şirketin savaş sırasındaki performansını sürdürmek için sabit varlıklarının kesintisiz faaliyet göstermesini sağlamak. Bu hedef doğrultusunda başlıca ekipmanları ve önemli onarım çalışmalarını destekleyecek programlara yatırım yapmaya devam ediyoruz,” şeklinde konuştu.

2024 yılında şirket, 2 No’lu kok bataryasında bakım çalışmaları gerçekleştirdi ve kok tesisinin üretim kapasitesini artırmak için kok taşıma arabası satın aldı. Ayrıca Zaporizhkoks, kok tesisindeki 3 No’lu kok ejektörünü ve kükürt giderme atölyesindeki 11 No’lu rejeneratörü yeniledi.