Metinvest savaşa rağmen 2024’te çevre ve enerji verimliliği yatırımlarını artırdı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, 2024 yılına ilişkin çevre koruma çalışmalarını detaylandıran bir rapor yayımladı.

Söz konusu yılda şirketin çevre koruma harcamaları, 2023 yılında kaydedilen 167 milyon $’a kıyasla 170 milyon $ seviyesine çıkarken, enerji verimliliğine yönelik yatırımları ise yıllık %50’den fazla artarak 17 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Savaşa rağmen Metinvest, çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiğini ve faaliyetlerinde istikrarı sağlamak için enerji güvenliğine öncelik verdiğini ifade etti. Ukrayna’daki tesislerinde enerji bağımsızlığını artırmak amacıyla güneş enerjisi santralleri kurmayı planladığını, aynı zamanda toz ve gaz emisyonlarını izin verilen seviyelerin altında tutmak amacıyla onarım çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Ayrıca atık depolama tesisine gönderilen şlam hacmini azaltmak amacıyla Northern GOK tesisinde cevher zenginleştirme faaliyetlerinden kaynaklı atıklarını yoğunlaştırmaya yönelik bir proje başlattığını paylaştı.

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının sırasıyla yıllık %3 ve %10 ve hava kirletici emisyonlarının ise Northern GOK ve Kametstal’daki üretim artışına bağlı olarak yıllık %5 yükselmesine rağmen şirket, karbonsuzlaşmaya kararlı olduğunu ve yeşil dönüşüm fırsatlarını araştırmaya devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda Northern GOK’ta üretilen demir cevherinin kalitesini iyileştirmeye odaklandığını, ayrıca Central GOK’ta doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimine yönelik yıllık 2,3 milyon mt yüksek kalite pelet üretimi gerçekleştirebildiğini kaydetti.