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Kametstal bu yıl modernizasyon çalışmalarına büyük yatırımlar yapacak

Salı, 11 Şubat 2025 12:26:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal, bu yıla yönelik yatırım programına 2,5 milyar UAH (60 milyon $) tahsis ettiğini duyurdu.

Bu doğrultuda Kametstal, ayrılan bütçenin yaklaşık üçte birini istikrarlı üretim için 9 No’lu yüksek fırınının modernizasyonunda kullanacağını ifade etti. Bununla birlikte, güneş panellerinden oluşan alternatif enerji santralinin inşası ve doğal gaz ile su boru hatlarının yenilenmesi dahil olmak üzere enerji altyapısını elden geçireceğini dile getirdi. Ayrıca şirket yeni yüksek fırın gaz kolektörü kuracağını ve 1 No’lu sürekli döküm makinesini yenileyeceğini de paylaştı.

Kametstal, bu yıl 114 yatırım projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Yatırım Metinvest 

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