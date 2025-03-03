Ukraynalı Zaporizhstal 2025’te yatırımlarını 26,43 milyon $’a çıkaracak

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, 2024’te gerçekleştirdiği 938 milyon UAH (22,55 milyon $) değerindeki yatırımların ardından 2025 yılında yardımcı ekipmanlara ve işlemlere 1,1 milyar UAH (26,43 milyon $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı. 2025 yılında yapılacak yatırımlar arasında 3 No’lu yüksek fırın ile iki sinterleme makinesinin onarımı ve haddeleme kapasitesinin yenilenmesi ile diğer projeler yer alıyor.

Zaporizhstal 2024 yılında toplam 230 milyon UAH (5,53 milyon $) yatırımla üç yüksek fırınında onarım çalışmaları yapmıştı. Yıl içinde ana haddeleme hatlarının ve iki sinterleme makinesinin tamiratı ve çevre koruma ekipmanlarının yenilenmesi gibi önemli faaliyetler yürütülmüştü.

Zaporizhstal Genel Müdürü Taras Shevchenko, “Zaporizhstal üretim ekipmanlarının sorunsuz ve etkili şekilde çalışması için sermaye yatırımlarını bu alanlara yönlendiriyor. 2022’de 500 milyon UAH değerinde kaydedilen yatırımlarımız 2023’te 750 milyon UAH, 2024’te ise 938 milyon UAH seviyelerine yükseldi. 2025 yılı için yatırım bütçemizi 1,1 milyar UAH olarak belirledik ve planladığımız ilk projelere başlamış bulunuyoruz,” ifadelerini kullandı.