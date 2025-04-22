Ukraynalı Zaporizhstal sıcak haddehanesindeki ekipmanları onaracak

Ukrayna merkezli Metinvest Holding’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal Iron Steel Works, planlanan ekipman yenileme çalışmaları kapsamında sıcak haddehanesindeki 14 No’lu ısıtma kuyusunu yenilemek üzere 49 milyon UAH (1,18 milyon $) yatırım yaptığını açıkladı. Ekipman yenileme çalışmaları, faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde devam etmesini, enerji tüketiminin optimize edilmesini ve yüksek ürün kalitesinin sürdürülmesini sağlayacak.

Başlangıçta ısıtma kuyularının başlıca yapılarının astarını onaran şirket, şimdi kademeli olarak mekanik ve enerji ekipmanlarını, otomasyon sistemini ve ısıtma kuyularının çerçevesini onarıyor.