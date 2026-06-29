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Metinvest yenilenebilir enerji yatırımı için 20 milyon € finansman aldı

Pazartesi, 29 Haziran 2026 11:25:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında Ukrayna’nın en büyük çelik üreticisi Metinvest Group ile 20 milyon € tutarında uzun vadeli finansman anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu finansmanın, Metinvest’in Ukrayna’daki yatırım programının bir bölümünü destekleyerek şirketin üretim tesislerinde kritik sanayi faaliyetlerinin sürdürülmesine ve enerji dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

Güneş enerjisi yatırımı enerji dayanıklılığını artıracak

Yatırım kapsamında Metinvest’in mevcut üretim tesislerinde toplam 37 MW kurulu güce sahip fotovoltaik güneş enerjisi panellerinin kurulacağı ifade edildi. BSTDB, yenilenebilir enerji projesinin, şebeke elektriğine olan bağımlılığı azaltacağını, elektrik kesintileri sırasında operasyonel dayanıklılığı artıracağını ve sanayi üretiminin sürekliliğini destekleyeceğini vurguladı. Ayrıca finansmanın sanayi üretim kapasitesinin, ihracatın ve buna bağlı ekonomik faaliyetlerin korunmasına katkı sağlamasının beklendiğine dikkat çekti.

BSTDB Başkanı Serhat Köksal, Ukrayna’da faaliyetlerini sürdüren işletmeleri desteklemenin bankanın öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek söz konusu finansmanın sanayi faaliyetlerini, enerji dayanıklılığını ve ülkenin ekonomik toparlanma sürecini güçlendireceğini söyledi.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Yatırım Metinvest 

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