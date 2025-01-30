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Centravis bu yıl boru üretimini artırmayı planlıyor

Perşembe, 30 Ocak 2025 13:56:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli paslanmaz dikişsiz çelik boru üreticisi Centravis’in boru üretimi 2024 yılında yıllık %12,6 artışla 13.700 mt seviyesinde yer aldı. 2023 yılında şirket, boru üretiminde yıllık %12 artış bildirmişti.

Geçtiğimiz yıl Centravis, üretiminin tamamını 39 ülkeye ihraç ettiğini ve bu ülkeler arasında Umman, Güney Kore, Avustralya ve Uruguay’ın yer aldığını ifade etti. Bununla birlikte 2024 yılında şirket, ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX için 28 mt kalın duvarlı boru üretimi gerçekleştirirken, Güney Kore’de inşa edilecek bir hidrojen projesi için dikişsiz boru siparişi aldığını ve ABD’ye yüksek tonajlı sevkiyatlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Öte yandan Centravis CFO’su Alexandre Joseph, şirketin bu yıl üretim süreçlerine 4 milyon € yatırım yapmayı ve boru üretimini 15.000 mt seviyesine çıkarmayı planladığını paylaştı.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Yatırım 

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