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Black Iron ve Anglo American Ukrayna’daki Shymanivske demir cevheri projesi için iş birliği yapıyor

Cuma, 08 Kasım 2024 14:34:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada merkezli madenci Black Iran, Ukrayna’da bulunan Shymanivske demir cevheri projesi için İngiltere merkezli madenci Anglo American ile 4 milyon ABD doları tutarında telif hakkı yatırımı, satış hakları ve gelecekteki potansiyel inşaat ön ödemeleri için bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmayla Anglo American, maden ömrü boyunca yıllık en az 2,4 milyon mt’luk alım hakkına sahip olacak.

Shymanivske demir cevheri projesi iki aşamada geliştirilecek. Projenin üretim kapasitesi ilk aşamada yıllık 4 milyon mt olurken ikinci aşamada üretim ikiye katlanarak yaklaşık 8 milyon mt’a çıkacak.

Black Iron’ın CEO’Su Matt Simpson, “Anlaşmayla elde edilen tutarın 2,6 milyon ABD doları, Ukrayna’da sıkıyönetim bittikten altı ay sonrası için projenin iznini yenilemek amacıyla kullanılacak. Ayrıca Anglo American gibi son derece güvenilir bir madencilik şirketinden proje inşaatı için alınacak finansman, Ukrayna’daki savaş sona erdikten sonra Shymanivske demir cevheri projesini devreye almak için ileriye dönük net bir yol haritası belirlemek açısından önemli,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Yatırım Anglo American 

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