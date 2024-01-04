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Ukraynalı Sukha Balka yeniden devreye aldığı Frunze madeninde 2023’te 931.000 mt demir cevheri üretti

Perşembe, 04 Ocak 2024 14:34:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı DCH Group’a ait demir cevheri madenciliği ve işleme tesisi Sukha Balka 2023 yılında Dnipropetrovsk bölgesinde yer alan Frunze madeninde 931.000 mt ticari demir cevheri ürettiğini açıkladı. Maden enerji krizi, su ve personel eksikliği gibi birçok krize rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.

DCH Steel’in CEO’su Vitaliy Bash’e göre maden 2023 yılında maksimum kaynak tasarrufu modunda faaliyet gösterdi. Şirket tesislerindeki ekipmanların onarımını gerçekleştirdi ve ekipman yenileme programını uygulamaya devam etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik bombardımanı nedeniyle neredeyse bir yıl askıya alınan Frunze madenindeki üretime geçtiğimiz yılın Ekim ayında yeniden başlamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim 

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