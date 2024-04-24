Ferrexpo Ukrayna’nın işgalinden bu yana en iyi çeyreklik sonucunu elde etti

Çarşamba, 24 Nisan 2024 10:41:26 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan İsviçre merkezli madenci Ferrexpo, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %115,4 ve çeyreklik bazda %203,2 artışla 2,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu üretimle şirket Ukrayna’nın işgalinden bu yana kaydedilen en iyi çeyreklik sonucu elde etmiş oldu.

Aynı dönemde şirketin pelet üretimi, tüm peletleme hatlarındaki üretimin daha istikrarlı hale gelmesiyle çeyreklik bazda %189,2 ve yıllık %101,3 artışla 1,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi ise yıllık %92,2 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %200 artışla 1,73 milyon mt oldu. Birinci çeyrekte şirketin toplam satışları 1,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre Ferrexpo, Ukrayna’daki zorlu koşullara rağmen birinci çeyrekte üretim, nakliye ve satış gerçekleştirmeye devam etti. Şirketin Ukrayna limanlarından ihracat yapabilmesi Avrupa’ya satış tonajlarının artmasına ve MENA ile Asya bölgesindeki müşterilere satışların yeniden başlamasına olanak tanıdı.