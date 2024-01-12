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Ferrexpo’nun demir cevheri ve pelet üretimi 2023’te azaldı

Cuma, 12 Ocak 2024 10:27:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %49,8 düşüş ve yıllık %48,1 artışla 677.000 mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi çeyreklik bazda %49,8 düşüş ve yıllık %50,3 artışla 627.000 mt oldu. Buna ek olarak dördüncü çeyrekte şirketin %65 tenörlü birinci kalite pelet üretimi lojistik kısıtlamalar ve çeyreğin başında görülen cansız talep nedeniyle üçüncü çeyreğe kıyasla %54 düşüşle 577.140 mt seviyesinde yer aldı. 

Öte yandan 2023 yılında Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %33,5 düşüşle 4,1 milyon mt olurken, pelet üretimi ise yıllık %36,5 düşüşle 3,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Dördüncü çeyrekte şirket dört peletleme hattı bulunmasına rağmen bir veya iki hattında faaliyet göstererek ürün kalitesini müşterilerden gelen talebe ve mevcut lojistik rotalarına bağlı olarak değiştirdi. Açıklamaya göre Ferrexpo Karadeniz ihracat rotalarına erişemediğinden lojistik maliyeti önceki yıllara kıyasla attı, şirketin MENA ve Asyalı müşterilerine satışları da kısıtlıydı.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Ukrayna BDT Madencilik Üretim Ferrexpo 

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