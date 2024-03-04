Ukraynalı Kametstal 9 No’lu yüksek fırınında bakım çalışması gerçekleştiriyor

Pazartesi, 04 Mart 2024 17:05:39 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal özellikle 9 No’lu yüksek fırınında olmak üzere başlıca üretim tesislerinde büyük bakım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 hafta süreceği söylenen bakım çalışmalarında fırının şarj ekipmanlarının değiştirilmesi ve soğutma sisteminin yenilenmesi hedefleniyor. Ayrıca fırının üst kısmında bulunan 65 adet koruyucu plakanın, soğutucunun ve iki ana basınç hattının değiştirilmesi planlanıyor. Buna ek olarak Kametstal dökümhane tesislerinde de bazı onarım çalışmaları yürütüyor.

Ukrayna’da kalan başlıca iki kare kütük üreticisinden biri olan Kametstal 2014 yılından bu yana Rusya tarafından işgal edilen bölgede bulunuyor. Bakım çalışmaları şirketin dış piyasalara ayıracağı Nisan ve kısmen Mayıs üretimli kütük tonajını kısıtlayacak. Şirketin holding içi ihtiyaçlarını kütük ile karşılaması ve zayıf pazarlar olan Türkiye ile Kuzey Afrika’ya satış yapmak yerine Avrupa’ya daha büyük tonajlı satışlara odaklanması bekleniyor. SteelOrbis’e konuşan bir Türk kaynak, “Ukrayna’daki iki üreticinin de kütük teklif edeceğini düşünüyorum ve halihazırda bazı gösterge fiyatlar mevcut. Ancak bu gösterge teklifler Mayıs ayının ikinci yarısında yapılacak sevkiyatlar için olduğundan alım yapmak için henüz çok erken,” dedi.