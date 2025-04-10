Kametstal 2 No’lu sürekli döküm makinesinin ekipmanlarını yeniledi

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, 2 No’lu sürekli kütük döküm makinesinin ekipmanlarındaki yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı.

Yenileme çalışmaları iki aşamada gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl, makinenin birinci, ikinci ve üçüncü çıkışları yenilendi ve bir süre önce dördüncü, beşinci ve altıncı çıkışlardaki çalışmalar tamamlandı. Makinenin otomasyon sisteminin değiştirilmesi, şirketin döküm sürecini stabilize etmesini ve nihai ürünlerin kalitesini artırmasını sağlayacak.