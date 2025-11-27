Interpipe İspanya’daki biyodizel projesine hat borusu tedarik etti

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, İspanya’nın güneyinde inşaatı süren yeni biyodizel üretim tesisi için 350 ton hat borusunun teslimatını tamamladığını açıkladı. Borular, tesisin yakıt iletim hattında kullanılacak.

Tedarik edilen boruların çapı 203,2 mm ile 355,6 mm arasında değişiyor ve endüstriyel yakıt taşımacılığına uygun ASTM A-106 GR 6 standardını karşılıyor.

Avrupa’nın yeşil enerji dönüşümünü destekliyor

Yeni tesis ikinci nesil biyodizel üretecek şekilde tasarlandı. Bu tür biyoyakıtlar, geleneksel fosil yakıtlara kıyasla daha sürdürülebilir kabul ediliyor ve karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlıyor.

Projenin şirketin “yeşil enerji” kurulumları için yaptığı ilk büyük tedarik olduğunu belirten Interpipe Avrupa Boru Satış Müdürü Jorge Ruiz, Avrupa genelinde karbonsuzlaşma odaklı hammadde talebinin arttığını vurguladı. Interpipe, tesisin sonraki inşaat aşamalarında da yer alacak.

Tedarikin geleceğe yönelik önemi

Bu anlaşma, Interpipe’ın Avrupa’da yenilenebilir enerji ve alternatif yakıt altyapı projelerine artan katılımını gösteriyor. Şirket, standartlara uygun büyük çaplı hat boruları tedarik ederek biyodizel tesisleri, enerji projeleri ve boru hattı uygulamaları gibi karmaşık sanayi kurulumlarını destekleyebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyuyor.