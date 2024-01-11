Ukraynalı Interpipe’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Perşembe, 11 Ocak 2024 14:51:14 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe geçtiğimiz yılın Ocak-Eylül dönemine yönelik mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Interpipe’ın net kârı 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 185,95 milyon $’a kıyasla 189,13 milyon $ olurken toplam satış gelirleri yıllık %14,4 artışla 785,40 milyon $’a çıktı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı bir önceki yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 251,79 milyon $’a kıyasla %9,9 artarak 276,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Ocak-Eylül döneminde Interpipe’ın çelik boru üretimi yıllık bazda değişmeyerek 309.000 mt olurken demir yolu ürünleri üretimi de yıllık %14,1 artarak 73.000 mt seviyesine çıktı.