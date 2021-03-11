Ukraynalı DMK’nin çelik ve pik demir üretimi Şubat ayı hedefinin altında kaldı

Perşembe, 11 Mart 2021 15:43:09 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın önde gelen çelik üreticilerinden Dneprovsky Integrated Iron and Steel Works (DMK), bu yılın Şubat ayında 192.813 mt ticari çelik ürünleri üretti.

Bu yılın Şubat ayında, DMK’nin ham çelik üretimi aylık hedefinin %3,8 altında kalarak 193.280 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu ayda şirketin pik demir üretimi aylık hedefin %6 altında yer alarak 171.040 mt seviyesinde yer aldı. Şubat ayında DMK, aylık hedefin %4,75 üstüne çıkarak 70.065 mt nihai mamul üretti.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, DMK’nin ham çelik üretimi 420.000 mt, nihai mamul üretimi 415.000 mt ve pik demir üretimi de 375.000 mt seviyesinde kaydedildi.