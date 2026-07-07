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Ukrayna merkezli Metsys, Kiev yakınlarında üretim tesisi inşaatına başladı

Salı, 07 Temmuz 2026 11:21:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik imalatçısı Metsys LLC, endüstriyel üretim kapasitelerini artırmaya yönelik uzun vadeli planı kapsamında Kiev yakınlarındaki Brovary bölgesinde yer alacak yeni üretim ve depo kompleksinin ilk fazının inşaatına başladı.

Proje önümüzdeki on yıl içinde 10 hektarlık bir arazi üzerinde geliştirilecek ve toplam üretim ve depo alanı 60.000 metrekareyi aşacak şekilde sekiz inşaat fazından oluşacak. Şirket, yatırımın eski bir araziyi çelik ve alüminyum işleme odaklı modern bir sanayi tesisine dönüştüreceğini belirtti.

Yeni kompleks, Metsys’in ofis, konut ve endüstriyel inşaat alanlarına yönelik metal sistemler ve ilgili ürünlerin üretimini artırmasına imkan sağlayacak. Bu ürünler arasında metallerden ve bazı durumlarda polimerler ile betondan üretilen preslenmiş, soğuk şekillendirilmiş ve ekstrüzyon ürünleri yer alıyor.

Metsys’in gelişimi ticaret şirketi Namato ve 100’den fazla ticaret, montaj ve tasarım kuruluşundan oluşan ağı tarafından destekleniyor. Şirket halihazırda kiralık tesislerde çelik profil üretimi gerçekleştiriyor, üretiminin yaklaşık %40’ını ihraç ediyor ve 2026 yılı sonuna kadar aylık 1.000 mt üretime ulaşmayı hedefliyor.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

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