Ukrayna merkezli Interpipe’ın ham çelik üretimi 2021’de %28,1 arttı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 10:17:49 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe 2021 yılına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçtiğimiz yılın tamamında Interpipe’ın ham çelik üretimi yıllık %28,1 artışla 971.000 mt olurken, ham çelik satışları yıllık %62,9 artışla 57.000 mt seviyesinde yer aldı. Yalnızca Aralık ayında şirketin ham çelik üretimi aylık %6,2 artışla 93.300 mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında şirketin hem boru hem de demir yolu ürün segmentlerindeki faaliyetler, Kasım ayındaki güçlü sonuçları geride bırakarak daha iyi seviyelerde yer aldı.

2021 yılında, Interpipe’ın boru üretimi yıllık bazda %32,5 artışla 614.800 mt olurken, şirketin boru satışları yıllık %28,1 artışla 602.200 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde, şirketin dikişsiz boru üretimi yıllık %44,7 artışla 555.600 mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %26,2 düşüşle 59.100 mt seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında, Interpipe’ın demir yolu ürünleri üretimi ise yıllık %9,7 düşüşle 172.100 mt seviyesinde kaydedildi.