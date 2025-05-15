UK Steel: TRA’nın kota üst sınırı önerisi yetersiz

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) metalik kaplamalı sac, alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levha ve inşaat demiri olmak üzere üç çelik kategorisinin ithalatına %40 oranında ülkeye özgü üst sınır getirilmesi önerisinin İngiliz çelik üreticilerinin endişelerini az da olsa giderdiğini ancak İngiltere çelik sektörünün karşı karşıya olduğu sıkıntılar göz önüne alındığında yeterli olmadığını belirtti. UK Steel, ABD’nin çelik ithalat vergilerini artırmasının ardından 2026 yılının Haziran ayında sona erecek olan mevcut koruma mekanizmasına yönelik endişe duyuyor ve ABD sınırından geri dönme ihtimali olan çeliğin İngiltere’yi zor durumda bırakabileceğini düşünüyor.

UK Steel, bu gelişmelerin hükümetin çelik koruma önlemlerini değiştirmek için sağlam bir ticaret savunma mekanizması geliştirmesi ve uygulamasına yönelik aciliyeti artırdığını belirtti. ABD’nin vergilerinden önce dahi mevcut koruma önlemleri küresel kapasite fazlası nedeniyle etkili değildi.

UK Steel Genel Direktörü Gareth Stace, “Hükümetin etkisiz çelik koruma önlemlerini piyasanın ve günümüz dünyasının gerçekliğine uyacak şekilde tasarlanmış kotalardan oluşan sağlam bir ticaret savunma mekanizmasıyla değiştirmesinin zamanı geldi. 2026 yılının ortasına kadar beklemeye gerek yok. Güçlü bir savunma mekanizması, yatırım için gerekli olan piyasa istikrarını ve netliğini sağlamak için Çelik Stratejisinin temel bir bileşeni olmalı,” ifadelerini kullandı.