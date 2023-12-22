UK Steel: SKDM'nin AB’den bir yıl sonra uygulanması İngiltere’nin karbonsuzlaşma çabalarını baltalayabilir

Cuma, 22 Aralık 2023 12:30:12 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere İngiltere hükümeti 2027 yılına kadar sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM) aracılığıyla demir ve çelik ithalatına karbon vergisi getirecek. İngiliz ticaret birliği UK Steel, AB 2026 yılından itibaren kendi SKDM’sini uygulayacağından İngiltere’nin mekanizmayı 2027 yılında devreye almasının İngiltere çelik sektörünü savunmasız bırakacağını belirtti. Birlik AB’nin mekanizmasının uygulanacağı tarihle uyum sağlanmamasının şu anda AB'ye ihraç edilen yüksek emisyonlu çeliğin bir kısmının 2026 yılından itibaren İngiltere’ye yönlendirilmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti.

UK Steel’in Genel Direktörü Gareth Stace, “Küresel çelik üretiminin %90’ından fazlasının karbon maliyeti olmadığı göz önüne alındığında, karbon fiyatlandırması konusunda adil piyasa koşulları yaratmak için yeni bir sınırda karbon politikasının uygulamaya konulmasından memnunuz. Ancak İngiltere’nin planının AB mekanizmasının uygulamaya konmasından bir yıl sonra devreye alınması son derece endişe verici,” şeklinde konuştu.