UK Steel ABD’nin vergileri ve ticaret sapmasının etkilerine dikkat çekti

İngiliz ticaret birliği UK Steel, dün yürürlüğe giren ABD’nin çelik ve çelik türevlerine uyguladığı %25 oranındaki vergilerin, özellikle küresel kapasite ve arz fazlası, yüksek enerji maliyetleri ve cansız talep gibi zorlu piyasa koşullarında İngiliz tedarikçileri ve onların ABD’deki müşterileri için son derece olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti. Ayrıca bu vergiler, ABD’ye yapılan çelik satışlarını İngiltere gibi piyasalara yönlendirerek bu pazarlarda olumsuz etki yaratacak.

İngiltere’nin çelik ihracatında AB’nin ardından ikinci en önemli pazar olan ABD, ülkenin çelik ihracatının değer açısından %9’unu, tonaj açısından ise %7’sini oluşturuyor. Bu ihracatın büyük bir kısmı savunma, petrol ve doğal gaz, inşaat ekipmanları ve ambalaj gibi kritik sektörlerde kullanılan vasıflı çelikten oluşuyor.

İngiltere’nin çelik kota tonajı yürürlüğe girdiği 2018 yılından bu yana %22 oranında artarken, İngiltere’de talep %16 azaldı. Bu nedenle UK Steel, bu kotaların aşırı büyük olduğunu ve büyük ölçekli ticaret sapmaları karşısında yeterli koruma sağlamadığını ifade etti. İngiltere’nin koruma önlemleri 2026 yılının Haziran ayında sona ereceğinden birlik, mevcut önlemlerin sıkılaştırılmasının ve AB’nin koruma önlemlerinde olduğu gibi İngiltere’nin koruma önlemlerinin de yenilenmesi için somut planların oluşturulması gerektiğini belirtti.

UK Steel Genel Direktörü Gareth Stace, “Bu vergiler, İngiltere çelik sektörü için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Şu anda yüksek enerji maliyetleri, yerel cansız talep, arz fazlası ve giderek daha korumacı hale gelen küresel ticaret ortamıyla karşı karşıyayız. Ayrıca AB de kısa süre içinde ticarete ilişkin sınırlayıcı önlemler alacak ve bu durum, ABD’nin vergilerinin yarattığı etkiyi daha da artıracak. İngiltere hükümetinin ABD ile muafiyet müzakerelerini sürdürmenin yanı sıra ticaret savunmasını güçlendirmek için kararlı adımlar atması şart,” şeklinde konuştu.