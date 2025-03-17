UK Steel rekabetçi olmayan elektrik fiyatları karşısında yeni bir çözüm önerdi

İngiliz ticaret birliği UK Steel, İngiltere çelik sektörünün karşı karşıya olduğu ve Almanya ile Fransa’dan %50’ye kadar daha fazla maliyetli rekabetçi olmayan elektrik fiyatlarını ele alacak yeni bir mekanizma geliştirmeyi önerdi. Birlik, uygun fiyatlı enerji sağlamak, sektörün rekabet gücünü güvence altına almak ve İngiltere’nin çelik üretimini güçlendirmek için yeni politika çözümlerinin mühim olduğunu belirtti.

Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok çelik üreten ülkede olduğu gibi UK Steel de enerji yoğun sektörleri yüksek enerji fiyatlarından korumak için bir mekanizma getirilmesini önerdi. Önerilen mekanizma, çelik sektörü için elektrik fiyatlarını sabitleyip Avrupalı rakipleriyle fiyat eşitliği sağlayarak İngiltere çelik sektörünün küresel rekabet gücünü artıracak; fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlayarak elektrik ark ocakları gibi düşük karbonlu teknolojilere yönelik uzun vadeli plan ve yatırımların önünü açacak; fiyatlar belirlenen seviyenin altına düştüğünde sektörün hükümete geri ödeme yapmasıyla risklerin paylaşılmasını sağlayacak.

Önerilen mekanizmanın İngiltere çelik sektörünü desteklemek ve yeşil dönüşümünü yönlendirmek için pratik ve gelecek odaklı bir çözüm olduğunu belirten UK Steel, mekanizmanın, çelik sektörü için daha rekabetçi koşullar yaratmak, yatırım çekmek ve daha geniş bir düzeyde karbonsuzlaşmayı mümkün kılmak amacıyla hükümetin Çelik Stratejisi açısından önemli olacağını belirtti.