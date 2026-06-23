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Uğur Dalbeler: Türkiye çelik sektörü belirsizliklere uyum sağlayarak güçlendi

Salı, 23 Haziran 2026 14:02:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler, 16-17 Haziran tarihlerinde New York’ta düzenlenen Global Steel Dynamics Forum'da Türkiye çelik sektörünün küresel gelişmeler karşısındaki dayanıklılığı ve uyum yeteneğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

World Steel Dynamics ve Association for Iron & Steel Technology tarafından düzenlenen forumda küresel çelik sektörünün güncel görünümü, ticaret politikaları ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

Türkiye sanayisi belirsizliklerle yaşamayı öğrendi

“Küresel Çelik Perspektifleri” oturumunda konuşan Dalbeler, küresel ekonomide yaşanan hızlı değişimlerin Türkiye sanayisi için yeni olmadığını belirtti. Türkiye'nin uzun yıllardır değişken ve zorlu ekonomik koşullar altında faaliyet gösterdiğini ifade eden Dalbeler, Türkiye sanayisinin bu süreçte belirsizliklere uyum sağlamayı öğrendiğini söyledi.

Bu durumu “Sisli bir gecede farlarınız olmadan araç kullanmaya benziyor. Bir süre sonra gözleriniz buna alışıyor,” sözleriyle anlatan Dalbeler, Türkiye çelik sektörünün değişen koşullara hızla uyum sağlayabilmesinin en önemli avantajlarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye sadece bir köprü değil”

Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolünün yalnızca coğrafi konumla açıklanamayacağını belirten Dalbeler, ülkenin Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bir köprü olmanın ötesinde stratejik bir enerji koridoru, güçlü bir lojistik merkezi ve bölgesel diplomasinin önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın tarih boyunca yüksek düzeyde değişim ve hareketlilik içerdiğini belirten Dalbeler, bu durumun Türkiye sanayisinin reflekslerini güçlendirdiğini söyledi.

Dalbeler, dinamik bir ortamda faaliyet göstermenin şirketleri daha hızlı karar alan, daha hızlı hareket eden ve fırsatları daha erken görebilen yapılara dönüştürdüğünü belirterek, Türkiye çelik sektörünün adaptasyon kabiliyetinin uluslararası rekabette önemli avantaj sağladığını kaydetti.

Türkiye çelik sektörünün geçmişte birçok küresel kriz ve piyasa dalgalanmasıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Dalbeler, sektörün her zorlu süreçten yeni yetkinlikler kazanarak çıktığını ifade etti. Dalbeler, mevcut koşullar her zaman sektör lehine olmasa da Türkiye çelik sanayisinin büyümeyi sürdürdüğünü ve bunun sektörün rekabet gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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