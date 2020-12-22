Hint paslanmaz çelik üreticileri ferronikel ve hurdaya uygulanan ithalat vergisinin kaldırılmasını istiyor

Salı, 22 Aralık 2020 16:58:36 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Derneği (ISSDA), Hindistan Maliye Bakanlığı’na sunulan ön bütçe bildirisinde, Hint yerel paslanmaz çelik üreticilerinin, ferronikel ve paslanmaz çelik hurdaya yönelik ithalat vergilerinin kaldırılması da dahil olmak üzere, gelecek yılın başında Hindistan parlamentosunda görüşülmesi planlanan ulusal bütçede “iyileştirici önlemler” istediklerini belirtti.

Şu anda, ferronikel ve paslanmaz hurdaya yönelik temel ithalat vergisi %2,5 oranında yer alıyor. Dernek, Hindistan’ın nikel cevheri açığı olduğunu ve neredeyse hiç yerel ferronikel üretimi olmamasının, paslanmaz çelik üreticilerini ithalata bağımlı olmaya zorladığını belirtti.

Dernek, Hindistan’ın ferronikelin büyük kısmını Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden tedarik ettiğini bildirdi. Sadece ASEAN ülkelerinden yapılan ithalata vergi uygulanmadığı, bunun da Hindistan’ın işine yaramadığı belirtildi.

Ayrıca, Japonya ve Güney Kore gibi Serbest Ticaret Anlaşması bulunan ülkeler, önemli paslanmaz çelik üretim kapasiteleri göz önüne alındığında, başlıca ferronikel ithalatçıları konumunda bulunuyorlar. Dernek, ferronikele uygulanan gümrük vergisinin azaltılmasının hiçbir yerel sektöre zarar vermeyeceğini söyledi.

Paslanmaz hurdayla ilgili olarak dernek, ülkedeki paslanmaz hurda bulunabilirliğinin son derece sınırlı olduğunu ve paslanmaz hurda ihtiyacının yaklaşık %75’inin ithalat yoluyla karşılanması gerekiyor.

Hindistan, büyük ölçüde yüksek maliyetli girdi ithalatına bağımlı olsa da, ülke ikinci en büyük paslanmaz çelik üreticisi ve tüketicisi olmaya devam ediyor. Derneğe göre, ülkedeki paslanmaz çelik talebinin yıllık bileşik büyüme oranı %8-9 seviyesinde ve Hindistan’da kişi başı tüketim, küresel ortalama 6 kg’a kıyasla 2,5 kg seviyesinde yer alıyor.