Türkiye’nin pik demir ithalatı 2021 yılında %5,2 arttı

Cuma, 18 Şubat 2022 14:29:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %45,2 düşüş ve yıllık %25,8 düşüşle 88.035 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %45,8 düşüş ve yıllık %74,9 artışla 51,1 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %5,2 artışla 1,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %82,9 artışla 676,1 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %16,1 düşüşle 539.487 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 295.482 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

2021 yılında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 539.487 643.136 -16,12 30.087 45.015 -33,16 Ukrayna 295.482 271.510 8,83 7.322 24.954 -70,66 Hindistan 133.200 - - 48.000 - - Brezilya 126.939 77.177 64,48 1.810 - - Almanya 59.787 88.828 -32,69 - - - Güney Afrika 26.100 21.000 24,29 - - -

Türkiye'nin 2021 yılında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: