﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin pik demir ithalatı 2021 yılında %5,2 arttı

Cuma, 18 Şubat 2022 14:29:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %45,2 düşüş ve yıllık %25,8 düşüşle 88.035 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %45,8 düşüş ve yıllık %74,9 artışla 51,1 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %5,2 artışla 1,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %82,9 artışla 676,1 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %16,1 düşüşle 539.487 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 295.482 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

2021 yılında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

539.487

643.136

-16,12

30.087

45.015

-33,16

Ukrayna

295.482

271.510

8,83

7.322

24.954

-70,66

Hindistan

133.200

-

-

48.000

-

-

Brezilya

126.939

77.177

64,48

1.810

-

-

Almanya

59.787

88.828

-32,69

-

-

-

Güney Afrika

26.100

21.000

24,29

-

-

-

Türkiye'nin 2021 yılında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:

 


Etiketler: Avrupa  hammaddeler  Türkiye  çelik üretimi  pik demir  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Şub

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2021 yılında %15 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Şub

Türkiye’nin kütük ithalatı 2021 yılında %96,3 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Şub

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılında %12,8 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Şub

2021 yılında Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı %26,2 arttı

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Şub

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %21,2 arttı