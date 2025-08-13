Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in ilk yarısında %33,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Haziran ayında aylık %37,9 ve yıllık %87,2 artışla 121.360 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %29,2 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %48,6 artışla 73,63 milyon $ oldu.
2025’in ilk yarısında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %33,5 artışla 495.622 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,7 artışla 319,87 milyon $’a çıktı.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %44 artışla 159.591 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %83,4 artışla 136.993 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %54,9 artışla 111.368 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|G. Kore
|159.591
|110.802
|44
|27.470
|27.207
|1
|Rusya
|136.993
|74.695
|83,4
|35.613
|4.284
|731,3
|Çin
|111.368
|71.884
|54,9
|43.775
|15.370
|184,8
|Belçika
|30.691
|18.030
|70,2
|2.787
|3.442
|-19
|İspanya
|15.188
|29.718
|-48,9
|2.990
|3.750
|-20,3
|Fransa
|12.933
|16.245
|-20,4
|2.180
|1.568
|39
|Hollanda
|7.967
|15.776
|-49,5
|1.691
|1.245
|35,8
|Almanya
|4.836
|3.677
|31,5
|3.179
|139
|>1000
|İsveç
|4.602
|3.236
|42,2
|1.093
|143
|664,3
|Mısır
|4.098
|7.803
|-47,5
|-
|811
|-
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025