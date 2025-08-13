Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in ilk yarısında %33,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Haziran ayında aylık %37,9 ve yıllık %87,2 artışla 121.360 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %29,2 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %48,6 artışla 73,63 milyon $ oldu.

2025’in ilk yarısında ise, Türkiye 'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %33,5 artışla 495.622 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,7 artışla 319,87 milyon $’a çıktı.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %44 artışla 159.591 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, %83,4 artışla 136.993 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve %54,9 artışla 111.368 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye ’nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2025 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) G. Kore 159.591 110.802 44 27.470 27.207 1 Rusya 136.993 74.695 83,4 35.613 4.284 731,3 Çin 111.368 71.884 54,9 43.775 15.370 184,8 Belçika 30.691 18.030 70,2 2.787 3.442 -19 İspanya 15.188 29.718 -48,9 2.990 3.750 -20,3 Fransa 12.933 16.245 -20,4 2.180 1.568 39 Hollanda 7.967 15.776 -49,5 1.691 1.245 35,8 Almanya 4.836 3.677 31,5 3.179 139 >1000 İsveç 4.602 3.236 42,2 1.093 143 664,3 Mısır 4.098 7.803 -47,5 - 811 -

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Haziran 2025