Türkiye’nin slab ithalatı 2024 yılında %47,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %12,2 düşüş ve yıllık %135,9 artışla 472.234 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %10,4 düşüş ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %121,2 artışla 231,55 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın tamamında ise, Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %47,4 artışla 4.057.530 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,2 artışla 2,15 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin slab ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.696.074 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.422.214 mt slab ihraç eden Malezya ve 327.547 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

2024 yılında Türkiye ’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Rusya 1.696.074 1.584.673 7 238.081 78.282 204,1 Malezya 1.422.214 373.014 281,3 157.068 53.401 194,1 Endonezya 327.547 230.832 41,9 - - - Cezayir 153.299 - - 27.257 - - Suudi Arabistan 151.705 98.006 54,8 - 49.461 - Vietnam 150.959 83.012 81,9 49.828 - - Umman 125.068 19.063 556,1 - 19.063 - Hindistan 25.394 29.228 -13,1 - - - Çin 5.075 29.910 -83 - - - İran 87 - - - - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - 2024