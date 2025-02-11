Türkiye’nin slab ithalatı 2024 yılında %47,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %12,2 düşüş ve yıllık %135,9 artışla 472.234 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %10,4 düşüş ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %121,2 artışla 231,55 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın tamamında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %47,4 artışla 4.057.530 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %36,2 artışla 2,15 milyar $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin slab ithalatı - 2024
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke 1.696.074 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 1.422.214 mt slab ihraç eden Malezya ve 327.547 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.
2024 yılında Türkiye’nin en çok slab ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2024
|2023
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2024
|Aralık 2023
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.696.074
|1.584.673
|7
|238.081
|78.282
|204,1
|Malezya
|1.422.214
|373.014
|281,3
|157.068
|53.401
|194,1
|Endonezya
|327.547
|230.832
|41,9
|-
|-
|-
|Cezayir
|153.299
|-
|-
|27.257
|-
|-
|Suudi Arabistan
|151.705
|98.006
|54,8
|-
|49.461
|-
|Vietnam
|150.959
|83.012
|81,9
|49.828
|-
|-
|Umman
|125.068
|19.063
|556,1
|-
|19.063
|-
|Hindistan
|25.394
|29.228
|-13,1
|-
|-
|-
|Çin
|5.075
|29.910
|-83
|-
|-
|-
|İran
|87
|-
|-
|-
|-
|-