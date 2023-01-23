Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %20,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %30 ve yıllık %61,6 düşüşle 161.977 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %25,2 ve yıllık %71,6 düşüşle 111,19 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %20,8 düşerek 3,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,9 düşüşle 3,11 milyar $ oldu.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %40,7 düşüşle 1,1 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 569.223 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2022
|
Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.099.500
|
1.853.946
|
-40,69
|
62.812
|
174.741
|
-64,05
|
Hindistan
|
569.223
|
614.749
|
-7,41
|
31.346
|
25.587
|
22,51
|
Çin
|
517.484
|
148.322
|
248,89
|
-
|
-
|
-
|
Fransa
|
270.338
|
233.610
|
15,72
|
30.150
|
23.749
|
26,95
|
Japonya
|
257.106
|
391.008
|
-34,25
|
8.222
|
28.688
|
-71,34
|
Ukrayna
|
203.789
|
985.428
|
-79,32
|
-
|
99.336
|
-
|
Brezilya
|
178.041
|
60.319
|
195,17
|
-
|
33.277
|
-
|
İngiltere
|
130.972
|
10.782
|
1114,73
|
524
|
-
|
-
|
Hollanda
|
106.897
|
18.848
|
467,15
|
15.842
|
-
|
-
|
Belçika
|
59.143
|
57.041
|
3,69
|
2.170
|
6.785
|
-68,02
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: