Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %20,8 azaldı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 13:52:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %30 ve yıllık %61,6 düşüşle 161.977 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %25,2 ve yıllık %71,6 düşüşle 111,19 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %20,8 düşerek 3,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,9 düşüşle 3,11 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %40,7 düşüşle 1,1 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 569.223 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 1.099.500 1.853.946 -40,69 62.812 174.741 -64,05 Hindistan 569.223 614.749 -7,41 31.346 25.587 22,51 Çin 517.484 148.322 248,89 - - - Fransa 270.338 233.610 15,72 30.150 23.749 26,95 Japonya 257.106 391.008 -34,25 8.222 28.688 -71,34 Ukrayna 203.789 985.428 -79,32 - 99.336 - Brezilya 178.041 60.319 195,17 - 33.277 - İngiltere 130.972 10.782 1114,73 524 - - Hollanda 106.897 18.848 467,15 15.842 - - Belçika 59.143 57.041 3,69 2.170 6.785 -68,02

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: