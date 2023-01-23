﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %20,8 azaldı

Pazartesi, 23 Ocak 2023 13:52:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %30 ve yıllık %61,6 düşüşle 161.977 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %25,2 ve yıllık %71,6 düşüşle 111,19 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %20,8 düşerek 3,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,9 düşüşle 3,11 milyar $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %40,7 düşüşle 1,1 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 569.223 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.099.500

1.853.946

-40,69

62.812

174.741

-64,05

Hindistan

569.223

614.749

-7,41

31.346

25.587

22,51

Çin

517.484

148.322

248,89

-

-

-

Fransa

270.338

233.610

15,72

30.150

23.749

26,95

Japonya

257.106

391.008

-34,25

8.222

28.688

-71,34

Ukrayna

203.789

985.428

-79,32

-

99.336

-

Brezilya

178.041

60.319

195,17

-

33.277

-

İngiltere

130.972

10.782

1114,73

524

-

-

Hollanda

106.897

18.848

467,15

15.842

-

-

Belçika

59.143

57.041

3,69

2.170

6.785

-68,02

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac satış fiyatları üreticilerin arzının azalması sonucu yükseldi

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %34,8 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

ABD’de yassı mamul fiyatları yatay seyretti, ithalat teklifleri hala az

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam’da ithal sıcak rulo sac fiyatları tatil öncesi sertçe yükseldi, daha fazla artış görülebilir

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Tüm başlıca tedarikçiler fiyatlarını artırmayı hedefliyor, Asya’da fiyatlar ...

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de perakende yassı mamul fiyatları yatay

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel boyalı sac fiyatları yatay seyretti

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları arttı

20 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

AB’de yerel sıcak rulo sac fiyatları artmaya devam ediyor, görünüm hala olumlu

19 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da üreticiler yassı mamul fiyatlarını artırdı, perakende fiyatlar düştü

19 Oca | Yassı Ürünler ve Slab