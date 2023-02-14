Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2022’de %20,4 azaldı

Salı, 14 Şubat 2023 15:00:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %77,9 artış ve yıllık %15,2 düşüşle 288.077 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %67,1 artış ve yıllık %38 düşüşle 185,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021’e kıyasla %20,4 düşerek 3,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,4 düşüşle 3,3 milyar $ oldu.

2022’de Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %37,8 düşüşle 1,19 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 599.108 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye’nin 2022 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır: