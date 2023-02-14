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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı 2022’de %20,4 azaldı

Salı, 14 Şubat 2023 15:00:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, ülkenin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %77,9 artış ve yıllık %15,2 düşüşle 288.077 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %67,1 artış ve yıllık %38 düşüşle 185,77 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı 2021’e kıyasla %20,4 düşerek 3,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,4 düşüşle 3,3 milyar $ oldu.

2022’de Türkiye’nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac alımı yaptığı ülke yıllık %37,8 düşüşle 1,19 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı, Türkiye'ye 599.108 mt sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti.

Türkiye’nin 2022 yılında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı başlıca ülkeler şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2022

2021

Yıllık değişim (%)

Aralık 2022

Aralık 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.193.767

1.920.374

-37,84

94.250

66.427

41,89

Hindistan

599.108

614.749

-2,54

29.883

-

-

Çin

537.601

150.351

257,56

20.115

2.029

891,38

Fransa

284.132

313.781

-9,45

13.533

80.171

-83,12

Japonya

280.691

391.008

-28,21

23.586

-

-

Ukrayna

210.171

1.063.793

-80,24

6.381

78.364

-91,86

Brezilya

178.043

88.799

100,5

-

28.479

­-

İngiltere

161.777

23.067

601,34

30.800

12.285

150,71

Hollanda

115.108

22.413

413,58

8.209

3.565

130,27

Belçika

67.141

61.159

9,78

7.951

4.118

93,08

 


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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