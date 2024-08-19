Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %5,4 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %16,4 artış ve yıllık %13,9 düşüşle 116.569 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %5,4 düşerek 823.636 adet seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %7,7 düşüşle 81.434 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %25,5 düşüşle 35.135 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yedi ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,5 düşüşle 542.177 adet ve ticari araç üretimi yıllık %12 düşüşle 281.459 adet seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %71,7 olurken, Ocak-Temmuz döneminde söz konusu oran %72,7 seviyesinde yer aldı.