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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %5 arttı

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 14:48:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %30,8 düşüş ve yıllık %37,4 artışla 93.659 adet oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %5 artarak 742.969 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %41,5 artışla 51.243 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %32,7 artışla 42.416 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, binek araç üretimi yıllık %4 düşüşle 434.190 adet ve ticari araç üretimi yıllık %20,8 artışla 308.779 adet seviyelerinde kaydedildi.

Temmuz ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %57,4 olurken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde söz konusu oran %65,6 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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