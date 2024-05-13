Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %0,9 düştü

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 11:40:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Nisan ayında aylık %28,3 ve yıllık %13,2 düşüşle 97.877 adet oldu. Ocak-Mart döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %0,9 düşerek 474.947 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %16 düşüşle 61.835 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %7,8 düşüşle 36.042 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk dört ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,5 artışla 300.109 adet ve ticari araç üretimi yıllık %4,8 düşüşle 174.838 adet seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %60,6 olurken, Ocak-Nisan döneminde söz konusu oran %73,4 seviyesinde yer aldı.