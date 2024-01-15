Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2023’te %8,6 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %14 ve yıllık %16,2 düşüşle 119.314 adet oldu. 2023 yılında motorlu taşıt üretimi yıllık %8,6 artarak 1.468.393 adet seviyesine yükseldi.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %18,3 düşüşle 76.416 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %12,1 düşüşle 42.898 adet seviyesinde yer aldı. 2023 yılında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,5 artışla 957.667 adet ve ticari araç üretimi yıllık %4,8 düşüşle 515.726 adet seviyelerinde kaydedildi.
Aralık ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %72,1 olurken, 2023 yılının tamamında söz konusu oran %74,1 seviyesinde yer aldı.