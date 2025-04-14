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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mart döneminde %8,7 düştü

Pazartesi, 14 Nisan 2025 12:18:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi, aylık %8,5 artış ve yıllık %9,2 düşüşle 124.105 adet oldu. Ocak-Mart döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %8,7 düşerek 344.120 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %9 düşüşle 79.423 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %8,5 düşüşle 44.682 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk üç ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 düşüşle 220.927 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,2 düşüşle 123.193 adet seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %70,1 olurken, Ocak-Mart döneminde söz konusu oran %64,9 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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