Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mart döneminde %12,4 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu araç üretimi bu yılın Mart ayında aylık %0,8 artış ve yıllık %13,7 düşüşle 106.575 adet oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık %12,4 düşerek 302.730 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %23,9 düşüşle 57.041 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %2,3 artışla 49.534 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, binek araç üretimi yıllık %21,5 düşüşle 166.363 adet ve ticari araç üretimi yıllık %1,9 artışla 136.367 adet seviyesinde kaydedildi.
Mart ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %66,4 olurken, bu yılın Ocak-Mart döneminde söz konusu oran %62,7 seviyesinde yer aldı.