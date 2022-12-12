Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %5,7 yükseldi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %16,2 ve yıllık %15,8 artışla 133.466 adet oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %5,7 artarak 1.210.331 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %18,4 artışla 83.999 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %11,6 artışla 49.467 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %1,6 artışla 717.368 adet ve ticari araç üretimi yıllık %12,5 artışla 492.963 adet seviyelerinde kaydedildi.
Kasım ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %82,7 olurken, Ocak-Kasım döneminde söz konusu oran %68,1 seviyesinde yer aldı.