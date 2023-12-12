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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %11,9 arttı

Salı, 12 Aralık 2023 11:59:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %1,9 ve yıllık %4 artışla 138.735 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %11,9 artarak 1.349.079 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %15,4 artışla 96.922 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %15,5 düşüşle 41.813 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk on bir ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %22,2 artışla 876.251 adet ve ticari araç üretimi yıllık %4,1 düşüşle 472.828 adet seviyelerinde kaydedildi. 

Ekim ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %83,7 olurken, Ocak-Kasım döneminde söz konusu oran %74,3 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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