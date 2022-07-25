Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Haziran döneminde %1,5 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %30,2 ve yıllık %26,3 artışla 135.424 adet oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %1,5 artarak 649.311 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %38,7 artışla 86.585 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %9 artışla 48.839 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde, binek araç üretimi yıllık %8 düşüşle 382.947 adet ve ticari araç üretimi yıllık %19,1 artışla 266.364 adet seviyelerinde kaydedildi.
Haziran ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %83,4 olurken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde söz konusu oran %67 seviyesinde yer aldı.