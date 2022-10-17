Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %4,4 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %39,1 ve yıllık %20,5 artışla 128.872 adet oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %4,4 artarak 962.018 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %25,9 artışla 74.704 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %13,7 artışla 54.168 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla değişiklik göstermeyerek 571.006 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,5 artışla 391.012 adet seviyelerinde kaydedildi.
Eylül ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %79,7 olurken, bu yılın Ocak-Eylül döneminde söz konusu oran %66,1 seviyesinde yer aldı.