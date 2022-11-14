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Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %4,6 arttı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:52:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %10,9 düşüşle ve yıllık %6,7 artışla 114.835 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %4,6 artarak 1.076.865 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %2,8 düşüşle 62.363 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %20,8 artışla 52.472 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 düşüşle 633.369 adet ve ticari araç üretimi yıllık %12,6 artışla 443.496 adet seviyelerinde kaydedildi.

Ekim ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %71,4 olurken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde söz konusu oran %66,6 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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