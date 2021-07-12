﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin motorlu araç üretimi ilk yarıda %23,3 arttı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 11:06:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %29,4 ve yıllık %3,8 artışla 107.219 adet oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %23,3 artarak 639.661 adet oldu.

Haziran ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %15,9 düşüşle 62.441 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %54,4 artışla 44.778 adet oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %14,8 artışla 416.021 adet ve ticari araç üretimi yıllık %43,1 artışla 223.640 adet seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %65,9 olurken, bu yılın Ocak-Haziran döneminde söz konusu oran %65,2 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Avrupa  otomotiv  üretim  Türkiye  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13  Tem

Türkiye’nin motorlu araç satışları ilk yarıda %57,3 arttı
05  Tem

Türkiye’de araç satışları Ocak-Haziran döneminde %55,4 arttı
25  Haz

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs ayında %47,6 arttı
15  Haz

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %73,8 arttı
14  Haz

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %28,2 arttı