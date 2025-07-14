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Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in ilk yarısında %0,1 düştü

Pazartesi, 14 Temmuz 2025 15:09:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Haziran ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %19,5 düşüş ve yıllık %7,8 artışla 107.927 adet oldu. Ocak-Haziran döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %0,1 düşerek 706.422 adet seviyesine indi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %7,1 düşüşle 63.918 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %40,4 artışla 44.009 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk altı ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %4,7 düşüşle 439.101 adet ve ticari araç üretimi yıllık %8,5 artışla 267.321 adet seviyelerinde kaydedildi.

Haziran ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %60,8 olurken, Ocak-Haziran döneminde söz konusu oran %66,5 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv Üretim 

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