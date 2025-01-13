Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2024’te %7 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %5,3 ve yıllık %3,6 artışla 123.586 adet oldu. 2024 yılında motorlu taşıt üretimi yıllık %7 düşerek 1.365.296 adet seviyesine geriledi.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %7,5 artışla 82.152 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %3,4 düşüşle 41.434 adet seviyesinde yer aldı. 2024 yılında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5,1 düşüşle 904.513 adet ve ticari araç üretimi yıllık %10,7 düşüşle 460.783 adet seviyelerinde kaydedildi.
Aralık ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %75,2 olurken, 2024 yılının tamamında söz konusu oran %70,1 seviyesinde yer aldı.