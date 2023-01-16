Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2022 yılında %6 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre, Türkiye’nin motorlu taşıt üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %6,6 ve yıllık %8,2 artışla 142.314 adet oldu. 2022 yılının tamamında motorlu taşıt üretimi yıllık %6 artarak 1.352.648 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %22,1 artışla 93.521 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %11,3 düşüşle 48.793 adet seviyesinde yer aldı. Yılın tamamında binek araç üretimi 2021 yılına kıyasla %3,6 artışla 810.889 adet ve ticari araç üretimi yıllık %9,8 artışla 541.759 adet seviyelerinde kaydedildi.
Aralık ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %87,6 olurken, yılın tamamında söz konusu oran %69,7 seviyesinde yer aldı.