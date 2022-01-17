Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2021’de %1,7 düştü

Pazartesi, 17 Ocak 2022 14:40:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %14,3 artış ve yıllık %12,1 düşüşle 131.557 adet oldu. 2021 yılının tamamında ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %1,7 düşerek 1.276.140 adet oldu.

Aralık ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %17 düşüşle 76.570 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %4,1 düşüşle 54.987 adet oldu. Yılın tamamında ise, binek araç üretimi yıllık %8,4 düşüşle 782.835 adet ve ticari araç üretimi yıllık %11,4 artışla 493.305 adet seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %79,5 olurken, geçtiğimiz yılın tamamında söz konusu oran %64,8 seviyesinde yer aldı.