Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2020’de %11,2 azaldı

Salı, 19 Ocak 2021 09:35:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %4,4 ve yıllık %10,2 artışla 149.614 adet oldu. Geçtiğimiz yılın tamamında ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %11,2 düşerek 1,29 milyon adet oldu.

Aralık ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %2,8 düşüşle 92.300 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %40,5 artışla 57.314 adet oldu. Geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %13 düşüşle 855.043 adet ve ticari araç üretimi yıllık %7,5 düşüşle 442.811 adet seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %90,2 olurken, geçtiğimiz yıl söz konusu oran %65 seviyesinde yer aldı.