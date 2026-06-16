Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Mayıs ayında %12,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mayıs ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %12,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %24,1 düşüş göstererek 159.623 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %7,4 ve yıllık %12,9 düşüşle 75.851 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %47,5'ini oluşturdu.

Öte yandan Mayıs ayında yeni kamyonet kayıtları Nisan ayına kıyasla %16,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2 düşüş göstererek 17.541 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %11'ini oluşturdu.